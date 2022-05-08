Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada

08.05.2022 09:46
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada

Son dakika haberleri... Beyoğlu Dolapdere'de iki şahıs gece saatlerinde cadde üzerindeki bir kafeteryaya kapısına omuz atarak girdi.

Beyoğlu Dolapdere'de iki şahıs gece saatlerinde cadde üzerindeki bir kafeteryaya kapısına omuz atarak girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken, yüzlerini bile gizlemeyen hırsızlar, dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, toplam 73 suç kaydı olan iki hırsızı kıskıvrak yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 04.30 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Bostan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerindeki bir kafeteryanın önüne gelen iki şahıs, kapısına omuz atarak içeriye girdi. Şahıslar ardından kasa bölümündeki dizüstü bilgisayara yönelerek önce yerinden söktü ardından da etrafa bakındı. Kısa bir süre sonra kafeteryadan çıkan iki şahıs hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Rahat tavırları "bu kadarına da pes" dedirten şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Omuz atıp girdiler, dizüstü bilgisayarı çaldılar

Olayın ardından işyerine gelen sahibi Davut K., kapının açık olduğunu ve dizüstü bilgisayarın yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen iş yeri sahibi iki şahsın işyerine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini fark etti. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beyoğlu polisi 73 suç kayıtlı hırsızları yakaladı

Yapılan çalışma sonucunda hırsızların emniyette çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan Abdurrahman K. ve 60 adet kaydı bulunan Onur A. olduğunu tespit etti. Şahısların adreslerini de belirleyen Beyoğlu polisi, Abdurrahman K.'yı Şişli Mecidiyeköy'deki evinde, Onur A.'yı ise adresinde kıskıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "işyerinden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada

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Asayiş Büro, Hırsızlık, Dolapdere, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da rahat tavırlı hırsızlar kamerada - Son Dakika


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