Son dakika haber: İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 2 muzavvaf astsubay ile ihraç edilen 39 askeri okul öğrencisi olmak üzere 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 44 şüpheliden 33'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4 muvazzaf askerin de bulunduğu öğrenildi.

1'i yurt dışında 2'si de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olduğu tespit edilen 3 şüpheliye, gerekli tebligatların yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, diğer 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.