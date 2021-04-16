Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı

16.04.2021 19:00
Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yüzme öğretmeni, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yüzme öğretmeni, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Kartal'da faaliyet gösteren İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında yüzme eğitimi öğretmeni S.A.'nın (35) 5 yaşındaki kız çocuğu S.A.A.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katılırken, mağdur çocuğun ailesi ve avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da katıldı.

Duruşmada söz alan mağdur çocuğun ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını ve cezada herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi. Son savunması ve sözü sorulan sanık S.A., "Mağdura yönelik hiçbir eylemde bulunmadım. Üzerime atılı suçu işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

BERAAT ETTİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetini gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti.

MAHKEME BAŞKANINDAN MUHALEFET ŞERHİ

Karara Mahkeme Başkanı Canan Demircanlı, muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, olaya ilişkin kamera kaydı görüntüsü tespit edilememişse de bu tür suçların gizli olarak işlenmesi ve büyük kısmında delil elde etme imkanının çok güç olması gözetildiğinde mağdurun aşamalarda değişmeyen beyanlarının gerçeği yansıttığı belirtildi. Yüzme öğretmeni olan sanığın 5 yaşında olan ve uyku saati bulunmayan mağduru, kendisinin ve mağdurun gitmemesi gereken uyku odasına götürdüğü kaydedildi. Çocuğun öğretmeni olan sanığın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

KADEM AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Duruşmada sonrası KADEM adına açıklama yapan avukat Canan Sarı, "Dava konusu olayın gerçekleştiği ve sanığın çalıştığı İstek Vakfı ve okul yönetiminin yargılama sürecinin en başından beri yargılamaya yönelik engellemeleri ve delil karartma çabalarına rağmen 4 yıl kadar süren yargılama sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi adalete olan inancımızı sarsmıştır" dedi.

"KARARIN BOZULMASI İÇİN İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAĞIZ"

Olay gününe ilişkin görüntülerin bilinçli bir şekilde ortadan kaldırıldığını ve olaya tanıklık edebilecek kişilerin baskı ile korkutulduğunu söyleyen avukat Sarı, "Bütün bunlara rağmen sanığın beraatine karar verilerek, taciz mağduru çocuğun ısrarlı ve tutarlı ifadesi, elde edilen diğer deliller ve gösterilen tüm çabalar görmezden gelinmiş, failler cezasız bırakılmıştır. Böylesi bir davada, tüm yargılama sürecinde bir gün dahi tutuksuz kalmayan, ardından da beraat kararı verilen sanık hakkındaki kararın bozulması için İstinaf Mahkemesi'ne başvuracak ve bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal'da İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda yüzme öğretmeni olan S.A.'nın öğrencisi olan S.A.A.'ya 2017 yılı Ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı anlatıldı. Mağdure S.A.A.'yı diğer çocuklardan ayırarak uyku odasına götürdüğü, mağduru uyku odasında alıkoyduğu ve mağdura yönelik cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. İddianamede, tanık beyanları ve adli tıptan gelen fiziki ve psikolojik inceleme sonuçlarına göre doğrudan doğruya mağdurun cinsel istismara uğradığına dair tıbben kesin bir karara varılmadığı kaydedildi.

Mağdura konuya ilişkin sorular sorulduğunda ve anlatımlarında çizimlerle cinsel bölgeleri gösterebildiği, sanığın resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı, duş aldırırken soyunmaya direndiği şeklinde tepkiler verdiği vurgulandı. Sanık S.A.'nın, "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun kılınması" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı
Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı
Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı
Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Mahkeme, Uluğbey, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstek Vakfı'ndaki 'cinsel istismar' davasında beraat kararı - Son Dakika


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