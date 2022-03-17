Son dakika haber | İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi

17.03.2022 00:32
Son dakika haber | İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi

Son dakika gündem haberi... İtalya'da Temsilciler Meclisi, Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetine, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaya çağıran bir karar kabul etti.

İtalya'da Temsilciler Meclisi, Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetine, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaya çağıran bir karar kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde bugün görüşülen ve oylanan Ukrayna'ya yönelik yardımlarla ilgili bir kararname çerçevesinde, hükümete GSYİH'nın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaya çağıran bir karar maddesi de onaylandı.

Koalisyon hükümeti ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin getirdiği öneriye parlamentoda sandalye sayısı yüksek olan siyasi partiler de destek verdi.

Avrupa Birliğinin 3'üncü büyük ekonomisi olan İtalya'nın 2021'de savunma harcamalarına 24,4 milyar avro ayırdığı, bunun da GSYİH'nın yaklaşık yüzde 1,4'üne denk geldiği basına yansımıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 1 Mart'ta parlamentoda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı konuşmada, savunmaya daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini söylemişti.

YORUMLAR
500
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da misafir ediliyor

Temsilciler Meclisi, Mario Draghi, Koalisyon, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
00:33 FED Başkanı Powell "Faiz artışı devam edecek" mesajı verdi
00:27 Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
00:14 "O bir savaş suçlusu" sözlerine Rusya'dan anında cevap geldi: Bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz
00:08 Büyük başarı! Burak Yılmaz, eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu
23:33 Mesut Özil yere göğe sığdıramadı! İşte, Arda Güler'i utandıran o sözler
23:01 Sedat Peker'den aylar sonra ilk paylaşım! "Halil Falyalı ile tanışmak istedi" iddiasına ateş püskürdü
22:51 Zelenski'den övgüyle bahseden ABD Başkanı Biden, Putin için sert konuştu: O bir savaş suçlusu
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 00:38:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İtalya'da Temsilciler Meclisi, hükümetten savunma harcamalarını artırmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement