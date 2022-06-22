Son dakika haber: İzindeki erin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haber: İzindeki erin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

22.06.2022 17:58
Son dakika haber: İzindeki erin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Gelen son dakika haberlerine göre Derince ilçesinde 21 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Derince ilçesinde 21 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hidayet İ, Tamer K. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Tamer K. savunmasında, ailenin yalancı şahit tuttuğunu, şahidin gözlerinin görmediğini ve kendisini tanımasının mümkün olmadığını iddia etti.

Olayla alakası olmadığını savunan sanık, "Cinayetle alakam yok. Olay yerinde bana ait DNA ve cep telefonu sinyali yok. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Hidayet İ. de olayla ilgili olmadığını, maktulü tanımadığını ve baskı altında ifade verdiğini öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Katılanların avukatı ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçunun işlendiği sabit olduğu gerekçesiyle sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Tekirdağ'da vatani görevini yapan Kasım Aydın, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Kocaeli'nin Derince ilçesinde Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Mimar Sinan Parkı'nın arka kısmında kalan ağaçlık alanda 30 Haziran 2001'de darbedilip boğularak öldürülmüş, cep telefonu ve cüzdanı gasbedilmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 19 yıl sonra Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliyi yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzindeki erin öldürülmesine ilişkin 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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