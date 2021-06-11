Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Çobanköy yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 YLN 27 plakalı motosikletin sürücüsü Selahattin Uysal'ın kullandığı seyir halindeki motosiklet ile A.Y. yönetimindeki 35 YLB 49 plakalı motosiklet Çeşmebaşı mevkii yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslar ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Selahattin Uysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan A.Y.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Selahattin Uysal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR