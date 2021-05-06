Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında

06.05.2021 06:42
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu. Meydana gelen olayda 1 polis yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İ. (33) yönetimindeki 35 F 5147 plakalı BMW marka araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İlçenin ara sokaklarına kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca başlarken, polis ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. Polise yakalanacağını farkeden şüpheli araç İzmir Çevreyolu üzerinden Buca istikametine girerken, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka istikameti boyunca Çiğli'ye kadar süratli bir şekilde kaçtı. Çevreyolu Çiğli mevkiinde polisin kapama noktasından yol kenarındaki bariyerlere sürterek kaçmayı başaran şüpheli araç, İzmir Doğal Yaşam Parkı yakınındaki kavşaktan geri dönerek Karşıyaka ilçesi Mavişehir sapağından Caher Dudayev Bulvarı'na giriş yaptı. Araç, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında, kendisini yakalamak isteyen polis arabasına çarparak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca, trafik kazası ile son bulurken, meydana gelen kazada 1 komiser hafif şekilde yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kıskıvrak yakalandı

Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya başlayan ve yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Yusuf İ., sebep olduğu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yaptığı araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan düzenek ile testere ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı belirlenirken, polis ekipleri poşetin bulunması için arama başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Şüpheli Yusuf İ.'nin kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarptığı kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Yusuf İ., kendisini durdurmak isteyen polis otosuna çarptığı ve savrulan polis otosunun kaldırıma çarptığı, polis otosunun istasyonda bulunan benzin pompasına 50 santimetre kala durduğu görüldü.

Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kendisine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafiği tehlikeye atmaktan da idari işlem uygulandığı bildirildi. - İZMİR

Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında
Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında

Karabağlar, İzmir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İzmir'de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında - Son Dakika


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