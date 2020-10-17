Son dakika haber: İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
17.10.2020 10:59
Son dakika haberlerine göre İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.
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