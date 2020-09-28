Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim yaptı.

Helikopterden çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, geçmenin yasak olduğu yerlerde öndeki aracı geçen ve kara yolunda duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler denetlendi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu, 6 sürücüye işlem yapıldı.