Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo dahil 6 eyalette uygulanan OHAL'in kapsamına 7 yeni eyaleti daha dahil etme kararı aldı. OHAL tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek sürecek.

Korona virüs vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artış nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da hükümetten yeni tedbir adımı geldi. An itibariyle Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kararının kapsamının genişletilmesine karar verildi. Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka'nın uygulamaya dahil edileceği öğrenilirken, hali hazırda OHAL altında olan 6 eyalette normalde 31 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen uygulamanın tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği bildirildi. Böylece OHAL'in kapsamı 13 eyaleti içine alacak şekilde genişletildi. Uygulama kapsamında restoran ve benzeri işletmelere alkol satış yasağı getirilirken, alkol servisi yapmayanlar işletmelerin dahi akşam 20.00'da kepenk kapatmak zorunda olacağı öğrenildi. Ayrıca kamu otoritelerinin çağrılarına uyan işletmelerin hükümet sübvansiyonlardan yararlanabileceği açıklandı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Japonya'da bugün doğrulanan 14 bin 854 yeni vaka ülke genelindeki Covid-19 enfeksiyonlarının toplam sayısını 1 milyon 163 bin 448'e taşıdı. Son 24 saatte 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 15 bin 452'ye yükseldi.

(Burak Ersoy/İHA)