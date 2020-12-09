Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı personeller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliğini, farkındalık amacıyla kent meydanında ve uygulama noktasında vatandaşlara karanfil dağıtarak hatırlattı.
Jandarma amblemli maskeler dağıtılırken, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) da tanıtımı yapıldı.
Vatandaşlar, duyarlılıkları için jandarmaya teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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