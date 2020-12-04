Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü - Son Dakika

Antalya'da cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı. Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, polis ekiplerince av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanmıştı. Zanlı, operasyon sonrası kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"DUR" İHTARINA UYMADI, VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Antalya'daki cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince tekrar kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirilmişti. Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.



