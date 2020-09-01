Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 6 kilo 210 gram esrar ile 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti kapsamında takibe alınan 2 şüpheliye yönelik Ekinözü ilçesinde operasyon düzenledi.
Şüphelinin üzerinde ve ikametlerindeki aramalarda 6 kilo 210 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş kent merkezinde ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüsündeki bir yolcuyu takibe aldı.
Adana-Kahramanmaraş Kara yolunda otobüsü durduran polis ekipleri, şüpheli H. S'yi yakalayarak valizinde yaptığı aramada 300 uyuşturucu hap yakaladı.
Şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:11 - Kaynak: AA
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