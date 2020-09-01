Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Kahramanmaraş kent merkezinde ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüsündeki bir yolcuyu takibe aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti kapsamında takibe alınan 2 şüpheliye yönelik Ekinözü ilçesinde operasyon düzenledi.

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