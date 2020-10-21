Son dakika haberleri: Kamyonet kasasındaki yangını söndürme seferberliği - Son Dakika

- Kamyonet kasasındaki yangını söndürme seferberliği

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında alev alan kağıtları söndürmek için sürücüler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Antalya Burdur- Karayolu Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonetin kasasında yüklü olan karton parçaları alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını hemen sağa çekti. Araçtan inen sürücü ve yolcular alevlere müdahale etmeye başladı. Kısa sürede tüm kasayı saran alevleri söndürmek için büyük bir çaba sarfedildi. 3 kişi tehlikeye aldırmadan kasaya çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kenardan aldıkları taş ve toprağı alevlerin üzerine attı. 8 kişinin tüm çabasına rağmen kasadaki malzemeler alev alev yandı. Yangın tüpünün ise yol kenarında olduğu görüldü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.