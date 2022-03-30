Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı

30.03.2022 15:27
Son dakika haber | Karapınar'da öğrencilere küresel ısınma ve etkileri anlatıldı

Son dakika habere göre Karapınar'da lise öğrencilerine küresel ısınma ve ülkemize etkileri konusunda bilgilendirildi.

Karapınar'da lise öğrencilerine küresel ısınma ve ülkemize etkileri konusunda bilgilendirildi.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Temiz, İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinde "Küresel Isınma ve Ülkemize Etkileri" konusunda sunum yaptı.

Programda, küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle ilgili çeşitli bilgiler veren Temiz, enerji sorununun dünyanın en büyük problemi olduğunu ve her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Artan nüfus ve gelişen teknoloji, sürekli daha fazla enerji talep ediyor. İnsanlar, ihtiyacı olan enerjiyi çeşitli doğal kaynakları enerjiye dönüştürerek karşılıyor. Şu durumda enerji elde edilen kaynaklar arasında yenilenebilir enerji kaynakları bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji, elde edildiği kaynak kullanıldıkça tükenmeyen ve devamlı olarak kullanma imkanı olan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle, hidrojen ve dalga enerjisi, en çok bilinen yenilenebilir enerji türleri olarak dikkat çekiyor." dedi.

Program, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

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Yenilenebilir Enerji, Küresel Isınma, Enerji, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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