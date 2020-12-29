KARISINA İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika

KARISINA İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

29.12.2020 13:34
KARISINA İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI, System.String[]

SANCEKTEPE'de iki çocuk annesi eşi Eda Akın'a (23) ateşte ısıttığı bıçakla işkence ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Mert Akın'ın yargılanmasına başlandı.

SANCEKTEPE'de iki çocuk annesi eşi Eda Akın'a (23) ateşte ısıttığı bıçakla işkence ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Mert Akın'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mert Akın cezaevinden SEGBİS Sistemi ile duruşmaya bağlandı. Sanık Mert Akın'ın Avukatı Niyazi Kalay da duruşmaya SEGBİS Sistemi ile bağlandı. Müşteki Eda Akın ve avukatları Jiyan Kaya ve Jiyan Tosun duruşmada hazır bulundu.

'EŞİMİN BUNU KENDİSİNE YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Mert Akın, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben eşimin bunu kendisine yaptığını düşünüyorum" dedi. Daha önce eşinden ayrılmak istediğini söylemesi üzerine eşi tarafından tehdit edildiğini savunan Mert Akın,  "Beni benimle, kendisiyle ve çocuklarımla tehdit etti. Beni her şekilde korkutuyordu. Bu nedenle herhangi bir resmi kuruma başvuruda bulunmadım" dedi. Eşinin olaylara karıştığını, poliste kaydı olduğunu iddia eden Akın, " Ben çocuklara DNA testi yaptıracağımı söyleyince gidip benden şikayetçi oldu" dedi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİSöz verilen müşteki Eda Akın, sanığın olayı kabul etmediğini hatırlatarak, "Çocuklar olay anında oradaydı. Çocuklarımdan biri üç diğeri de dört yaşındadır. Polisteki kaydım,  gezi olaylarıyla alakalı, kapalı bir dosyadır. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mert Akın'ın 2 Ekim 2020 tarihinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi Eda Akın ile tartıştığı, Eda Akın'ın vücudunun her tarafına vurduğu, elindeki telefonu zorla alarak nitelikli yağma suçunu işlediği, küfürler ettiği, yaraladığı, müştekiyi mutfağa götürerek aldığı bıçağı boğazına dayayıp konuşmaması durumunda boğazını keseceğini, öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği, bıçağı karnına, bacağına değdirip tehditlerine devam ettiği belirtiliyor.

OCAKTA ISITTIĞI BIÇAKLA EŞİNİ DAĞLAMIŞŞüpheli Mert Akın'ın elindeki bıçağı ocakta ısıttığı kaydedilen iddianamede, "Bıçak kızgın bir hal alınca  müştekinin yanına giderek bıçağı sol ayak bileğine dokundurarak bileği yaktığı, eşini zorla yatak odasına götürerek zorla ilişkiye girdiği ardından mutfağa giderek bıçağı yeniden ısıttığı, kızgın bıçağı müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine değdirerek dağladığı, bu eylemini bir çok kez gerçekleştirdiği, ardından evin kapısını kilitleyerek evden çıktığı, 1 saat sonra tekrar eve geldiği, eşine tekrardan hakarette bulunduğu, telefonu şüpheli tarafından alınması nedeniyle müştekinin polise haber veremediği" yer alıyor.

7 SUÇTAN 75 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede Mert Akın'ın, "Nitelikli yağma", "Nitelikli cinsel saldırı", "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli eşi kasten yaralama", "Eşe karşı eziyet", "Zincirleme hakaret" ve "Silahla tehdit" suçlarından 23 yıl 5 aydan 75 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARISINA İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika


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