Son dakika haber: Kastamonu'da eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu Barosuna bağlı olarak 56 yıldır serbest avukatlık yapan Keskin, Adalet Partisinden 15. dönem milletvekilliği ile Kastamonu Baro Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu 'da eski milletvekili ve avukat Mehdi Keskin, otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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