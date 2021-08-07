Son dakika haber! Kastamonu'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü - Son Dakika

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücü Mete Ayangil ile eşi Sevim Ayangil ve kayınvalide Zennure Altun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar