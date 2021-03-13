Son dakika haber | Kastamonu'nun yöresel lezzetleri bilimsel çalışmayla gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

Son dakika haber | Kastamonu'nun yöresel lezzetleri bilimsel çalışmayla gelecek nesillere aktarılacak

13.03.2021 11:43
Son dakika haber | Kastamonu'nun yöresel lezzetleri bilimsel çalışmayla gelecek nesillere aktarılacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirilen projeyle, geçmişi asırlar öncesine dayanan ve bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler kayıt altına alınıp gelecek nesillere aktarılacak.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirilen projeyle, geçmişi asırlar öncesine dayanan ve bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler kayıt altına alınıp gelecek nesillere aktarılacak.

"Gastronomi Alanında Mesleki Tecrübelerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında Kastamonu ve ilçe belediye başkanları, Turizm Fakültesi mutfağına konuk oluyor.

Belediye başkanları, yörelerinin yemeklerini, o yemek hakkında en fazla bilgisi bulunan kişiyle yapıyor. Orijinaline uygun yapılmaya çalışılan yemekler kayıt altına alınarak, yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kutay Oktay, AA muhabirine, Kastamonu'nun tarihi, doğası ve kültürü ile ülkenin eşsiz yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Turizmin geliştirilmesi adına birçok proje yürüttüklerini belirten Oktay, "Kastamonu'nun önemli değerlerinden biri de sahip olduğu gastronomi ürünleri. Birçok ürün coğrafi işaret almış durumda. Biz de Kastamonu gastronomisine nasıl katkıda bulunuruz diye düşündük ve bilimsel araştırma projesine başladık." dedi.

Projeye ilgiden memnun olduklarını dile getiren Oktay, "Kastamonu yöresel yemeklerini, o bölgenin önde gelen insanları ve yemeği gerçeğine en uygun yapan kişiyle fakültemizde hazırlıyoruz. Kastamonu merkez ve İnebolu, Devrekani, Daday, İhsangazi, Pınarbaşı belediyeleri konuğumuz oldu. Buraya gelip çekimlere katıldılar. Kayıt altına alınan videoları fakültemizin internet sitesinde yayımlayarak herkesin beğenisine sunuyoruz." diye konuştu.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı da Kastamonu'nun gastronomisi, tabiatı, doğal güzellikleri, inanç turizmi ve tarihi dokusuyla çok önemli bir destinasyon olduğuna işaret ederek, bu özellikleriyle gelecek yıllarda kendinden söz ettireceğini söyledi.

Kastamonu'nun UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için çalışma yapılıyor

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu da Kastamonu'nun gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması için başvuru hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'de şu ana kadar 3 ilin gastronomi şehri unvanını aldığına dikkati çeken Çılgınoğlu, "Proje kapsamında Kastamonu'nun geçmişte yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini geçmişte nasıl yapılmışsa aynı şekilde yapıp kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Şu ana kadar 22 yöresel yemek kayıt altına alındı." ifadelerini kullandı.

Kastamonu merkez ve 4 ilçe belediye başkanını ağırladıklarını anlatan Çılgınoğlu, "Yemeklerimizin yüzlerce yıl öteye dayanan hikayeleri var. Bu hikayeleri ortaya çıkarıyor ve bunları bütünleştiriyoruz. Bu konuda 1963 ve 1967 yıllarında araştırmalar yapan Ahmet Gökoğlu iki önemli çalışma yapmış. O tarihte 812 çeşit yemek sayısına ulaşmış." dedi.

Çılgınoğlu, Kastamonu mutfağının sadece hamur ve etten oluşmadığını vurgulayarak, "Projedeki amaçlarımızdan biri de Kastamonu mutfağının ne kadar sağlıklı olduğunu kanıtlamak. Kastamonu'nun Ilgaz ve Küre dağlarında pek çok endemik bitki var. 30'un üzerinde yenilebilir ot ve 26 çeşit mantarımız var. Dolayısıyla bu endemik bitki türleri Kastamonu yemeklerine de etki etmiş ve sağlıklı hale getirmiş." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kastamonu'nun yöresel lezzetleri bilimsel çalışmayla gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika


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