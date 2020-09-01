Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Kaymakam Şahin, aileye sabırlar diledi.

Şehit için okunan dualara eşlik eden Şahin ve Sarı'ya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan da eşlik eşlik etti.