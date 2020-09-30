İl ve ilçeler bazında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen yatırım ve projelerin değerlendirildiği toplantı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında yapıldı.

Türkiye Petrolleri konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Halid Yıldız, Yunus Kızılgüneş ve ilçe kaymakamları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, KÖYDES projesi kapsamında kırsal kesime yönelik hayata geçirilen projelerin sunumu yapıldı.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ilçelerde yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ile bundan sonra yapılması gerekenler ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıda ayrıca, okulların açılması dolayısıyla alınan tedbirlerin yanı sıra ilçelerin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN