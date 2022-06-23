Sanık Y.E.A'nın savunmasında önceki ifadesini tekrar ederek, olay günü arkadaşına seslendiğini, o esnada oradan geçen maktul Muhammed Mustafa K'nin bunu yanlış anladığını, çıkan tartışmada yumruk atınca kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kayseri'de genç sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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