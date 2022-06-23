Son dakika haber! Kayseri'de genç sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayseri'de genç sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

23.06.2022 14:37
Son dakika haber! Kayseri'de genç sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Geniş güvenlik önlemleri altında 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Y.E.A. (16), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle duruşma basına kapalı gerçekleştirildi.

Sanık Y.E.A'nın savunmasında önceki ifadesini tekrar ederek, olay günü arkadaşına seslendiğini, o esnada oradan geçen maktul Muhammed Mustafa K'nin bunu yanlış anladığını, çıkan tartışmada yumruk atınca kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.E.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını bekleyen Altın Spor Kulübü'nün lisanslı kick boks sporcusu Muhammed Mustafa K'yi, 4 Ocak'ta aralarında çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü öne sürülen Y.E.A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kayseri'de genç sporcuyu bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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