Son dakika haber... Kayseri'de Suriye uyruklu HTŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam'a (HTŞ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Yasin Elhac A. (22), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Develi ilçesinde, 25 Ağustos'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Yasin Elhac A., terör örgütü HTŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Yasin Elhac A., hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Tanık beyanlarını kabul etmediğini de belirten Yasin Elhac A., "Kod adı kullanmadım. Hiçbir bağlantım yok" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Yasin Elhac A'yı 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.