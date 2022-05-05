Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

05.05.2022 10:40
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

Son dakika haberine göre Erzurum'un Olur ilçesinde 8 gün önce meydana gelen trafik kazasında nehre düşerek kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde 8 gün önce meydana gelen trafik kazasında nehre düşerek kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada suya kapılan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise 8'inci günde devam ediyor. Kazanın ardından JAK, SAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin sürdürdüğü arama çalışmalarında henüz bir sonuca ulaşılamadı. Sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Oltu Çayı'nda ekipler zorlu şartlarda kaza sonrası nehre düşen otomobil ve Fevzi Bulut'a ait bir iz arıyor.

Çay çevresinde dron ile geniş açı özelliği bulunan kameralar kullanılırken, Van ve Artvin'den iki, jandarmadan da iki olmak üzere toplamda 4 bot da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları Ormanağzı köyü içerisinden baraja kadar sürdürülürken, ekipler nehrin her iki tarafından da kayıp şahıs ve otomobili aramaya devam ediyor. - ERZURUM

Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor
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Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yusufeli, Erzurum, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kaza sonrası suda kaybolan Bulut'u arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor - Son Dakika
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