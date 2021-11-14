Son dakika gündem: Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Yüreğir Belediyesince yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde mülk sahipleriyle anlaşma sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, düzenlenen törenle bazı mülk sahipleriyle sözleşmelere imza attı.

Kocaispir, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde, Adana'nın, Yüreğir'in en önemli ve güzel dönüşümlerinden birinin gerçekleşeceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gerekli ödeneğin gönderildiğini aktaran Kocaispir, "Uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin ödemelerini belediye olarak biz yapacağız. Bakanlığımız bu konuda gerekli ödeneği belediyemizin açtığı özel hesaba gönderdi. Yaklaşık 20 milyon lira şu anda bizim hesabımızda. Tapu devrini yapan hak sahiplerimiz binalarını boşaltıp elektrik ve suyunu kestirdikten sonra bir kaç gün içerisinde kamulaştırma bedellerini hesaplarına yatıracağız. Boşaltılan binaların da yıkım işlemlerini ivedilikle başlatacağız." ifadelerini kullandı.