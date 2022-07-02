İl Jandarma Komutanlığında görevli iken 2022 yılı Genel Atamaları çerçevesinde tayin olan jandarma personeli için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kokteyl eşliğinde veda töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit tarafından hizmet anısı şilti takdim edilerek, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Kilis'te tayini çıkan jandarma personeline veda töreni - Son Dakika

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