Son dakika haber... Kırgızistan Başbakanı Caparov erken cumhurbaşkanlığı seçimlerime katıldığı için istifa ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Vekili Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov yaptığı açıklamada, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için istifa ettiğini belirtti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Vekili Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov yaptığı açıklamada, erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldığı için istifa ettiğini söyledi. Caparov'un, "Ülkenin cumhurbaşkanı olarak istifa etmenin yanı sıra Kırgız Cumhuriyetin Başbakanı'nın yetkilerini askıya alma kararı verdim ve sıradan bir vatandaş olarak yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Anayasa reformu için hazırlıkların devam ettiği ifade edilirken, ünümüzdeki günlerde yeni bir anayasa taslağının hazırlanacağı ve bu taslağın değerlendirilmek üzere meclise sunulacağı belirtildi. Haberde, Caparov'a göre, yeni anayasa taslağının halk tarafından desteklenmesi durumunda, ülkede yeni bir hükümet sisteminin oluşturulacağı belirtildi. Caparov'un erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm rakiplerine saygı duyduğu ve başarılar dilediği ifade edildi.

Kırgızistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ocak 2021'de yapılması planlandığı, mevzuat gereği kamu görevlilerinin bu görevlere katılma haklarının bulunmadığı ve geçici olarak görevlerinden istifa etme durumunda olduğu belirtildi. Caparov istifa ettikten sonra devlet başkanının görevlerinin otomatik olarak Parlamento Başkanı Talant Mamytov'a devredildiği ifade edildi.

Öte yandan, Kırgızistan'da 4 Ekim seçimlerinden sonra parlamentoya giremeyen partilerin temsilcileri başkent Bişkek'te protestolar gerçekleştirdi. Merkez Seçim Komisyonu, irade beyanının sonuçlarını geçersiz kabul etti. Meclis Başkanı ve Başbakan istifa etti. Yeni Parlamento başkanı olarak önce Kanat Isaev ardından Talant Mamytov seçildi. Caparov protestocular tarafından hapishaneden serbest bırakıldı. Sooronbay Ceenbekov 15 Ekim'de cumhurbaşkanlığından istifa ettikten sonra devlet başkanının yetkileri Caparov'a devredildi.