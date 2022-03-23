Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek - Son Dakika
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Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek

23.03.2022 15:12
Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek

Son dakika haberler... İzmir'de kızı Zeynep Vural'ın (29) boğarak öldürdüğü olayla ilgili olarak tutuklu sanık Ayşe Vural (59) ve tutuksuz sanıklar S.V. (70) ile oğlu Ö.V.'nin (25) yargılandığı davada Ayşe Vural için geçen celsede Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun beklenmesine karar verildi.

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ın (29) boğarak öldürdüğü olayla ilgili olarak tutuklu sanık Ayşe Vural (59) ve tutuksuz sanıklar S.V. (70) ile oğlu Ö.V.'nin (25) yargılandığı davada Ayşe Vural için geçen celsede Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun beklenmesine karar verildi.

İzmir'de Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, teslim oldu. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesindeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi S.V. (70) ve oğlu Ö.V. (25) gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verildi, anne Ayşe Vural tutuklandı. S.V. ve Ö.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, eylemin tutuklu sanık Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığı ve sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, 3 sanık için 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Tutuklu sanık Ayşe Vural ile tutuksuz sanıklar baba S.V. ile kardeş Ö.V.'nin yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Celsede tanık olarak dinlenen Zeynep Vural'ın kardeşi F.Ö., Zeynep'in uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle aklının gidip geldiğini savundu.

"Olaylardan önce Zeynep normal bir çocuktu" diyen F.Ö., "10 senedir psikolojik olarak zor zamanlar geçirdi. Son 2-3 yıldır ise tamamen bizden uzaklaştı. Benden habersiz Isparta'ya evime geliyordu. Birkaç gün kalıp 'Dayanamıyorum size zarar verebilirim' deyip gidiyordu. Oturduğu yerde tuvaletini yapıp saatlerce kalkmıyordu. Bir gün çalıştığım yere geldi. Eline bıçak alıp patronun kızını 6. kattan atmakla tehdit etti. Ben ikna edip bıçağı elinden aldım. Aklı gidip geliyordu. 'Anneni öldüreceğim, evi yakacağım' diyordu. Dakikası dakikasını tutmuyordu. Annem, Zeynep'in iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Madde bağımlısı gibi değil de hasta gibi bakıyorduk ona. Benim evimdeyken bir gün eline bıçağı alıp eşimi bıçaklayacağını söylemişti" şeklinde konuştu.

Talebi sorulan tutuklu sanık Ayşe Vural ise "Talebim yoktur. Devletime güveniyorum" dedi.

Ayşe Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Vural için geçen celsede Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun beklenmesine hükmedip duruşmayı erteledi. - İZMİR

Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek
Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek

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Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Mayıs, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek - Son Dakika


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