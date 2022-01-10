Son dakika haber: KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Fabrika alevler içerisinde kalırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Saat 01.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depolama alanında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük'te bulunan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca su tankerleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.