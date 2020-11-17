Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi - Son Dakika

Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi

17.11.2020 14:05
Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi, System.String[]

Son dakika habere göre Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı yatırım programı kapsamında ilçe ve mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına yönelik 2 milyon 292 bin 834 TL maliyetle toplam 5 bin 407 metre sondaj açımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılı yatırım programı kapsamında ilçe ve mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarına yönelik 2 milyon 292 bin 834 TL maliyetle toplam 5 bin 407 metre sondaj açımı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma su temini çalışmaları kapsamında susuzluk, su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma su ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl yağış oranının çok düşük olması, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde kullanılan gübrelerin ihtiva ettiği kimyasalların yeraltı sularına karışması ve bazı yerleşim yerlerinde eskimiş, kullanım ömrünü doldurmuş veya kurumuş kuyuların atıl durumda olması dolayısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün su temin çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi. 2020 yılında 11 ilçede, 14 farklı lokasyonda su kuyusu açan KOSKİ'nin, çalışmalar kapsamında toplam 5 bin 407 metre sondaj vurarak 146,5 litre/saniye debili su temin ettiğini kaydeden Başkan Altay, açılan kuyuların hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, ayrıca toplum olarak su tüketiminde israfa kaçılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Su temini yapılan yerleşim yerleri

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Yunak ilçesi Sertler Mahallesi'nde açılan kuyu ile 6 litre/saniye, Altınekin ilçesi Yenikuyu Mahallesi'nde 20 litre/saniye ve Çumra ilçesi Kuzucu Mahallesi'nde 12 litre/saniye debili su temin etti. KOSKİ, Hadim ilçesi Eğiste Mahallesi'nde 2,5 litre/saniye, Sarayönü Çeşmelisebil Mahallesi'nde 10 litre/saniye, Kulu ilçesi Altılar Mahallesi'nde 12 litre/saniye, Meram ilçesi Yatağan Mahallesi'nde 20 litre/saniye, Beyşehir ilçesi Kuşluca Mahallesi'nde 3,5 litre/saniye ve Hüyük ilçesi Yenice Mahallesi'nde 6 litre/saniye debili su temini yaptı.

Su temini merkezde de devam ediyor

6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerde gerçekleştirilen su temin çalışmalarının yanı sıra merkez ilçelere bağlı mahallelerde de içme ve kullanma su ihtiyacını gidermek için çalışan KOSKİ; yaptığı sondajlarla Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde 3,5 litre/saniye, Bağrıkurt Mahallesi'nde 10 litre/saniye, Karatay ilçesi Beşağıl Mahallesi'nde 6 litre/saniye, Esentepe Mahallesi'nde 20 litre/saniye ve Katrancı Mahallesi'nde de 15 litre/saniye suyu şebekeye vererek vatandaşların su hasreti giderdi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen su temin çalışmalar için 2 milyon 292 bin 834 TL'ye mal oldu. - KONYA

Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi
Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi
Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Yatırım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Konya Büyükşehir 11 ilçede daha su hasretini giderdi - Son Dakika Ekonomi


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