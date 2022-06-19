Son dakika haber: Konya'da lunaparkta gençler arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Konya'da lunaparkta gençler arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

19.06.2022 12:26
Son dakika haber: Konya'da lunaparkta gençler arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde bir lunaparkta 19 yaşındaki Mustafa Kaya ile M.T. ve Y.G. arasında "kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T ile Y.G'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheli M.T'nin 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

M.T'nin ilk ifadesinde, yanında arkadaşı Y.G'nin olduğunu ve maktulle "kız meselesi" yüzünden tartıştıklarını, bunun üzerine Mustafa Kaya'yı bıçaklayıp kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheliler M.T. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kaya, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Konya'da lunaparkta gençler arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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