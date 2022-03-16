Son dakika haber! Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın 18'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın 18'er yıla kadar hapsi istendi

16.03.2022 10:05
Son dakika haber! Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın 18'er yıla kadar hapsi istendi

Son dakika haber... Konya'da bir gencin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklu sanığın 12 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Konya'da bir gencin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklu sanığın 12 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Mehmet Demirtaş'ın (18) öldürülmesine ilişkin duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa D, Ramazan Ş ve Ahmet Furkan E. ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, olaydan bir gün önce kız arkadaşıyla sokakta yürüyen sanık Ramazan Ş'nin, Can Ö. ve arkadaşlarınca darbedildiği belirtildi.

Müdahale üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan Ş'nin durumu anlattığı arkadaşlarıyla aynı gün olay yerine giderek kavga ettiği Can Ö'nün yaralandığı aktarıldı.

Ertesi gün tarafların bir parkta tekrar buluşma kararı aldıkları tespitinin yer aldığı mütalaada, sanık Ramazan Ş'nin diğer sanıklar ve birkaç arkadaşını daha yanına alarak olay yerine gittiği, burada çıkan tartışma üzerine olayın gerçekleştiği bildirildi.

Mütalaada sanıkların, fikir ve eylem birliği içerisinde suç işledikleri tespitine yer verilerek, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'ta 24 Ekim 2020'de çıkan kavgada, silahla vurulan Mehmet Demirtaş hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Mustafa D, Ramazan Ş. ve Ahmet Furkan E. tutuklanmıştı.

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Mehmet Demirtaş, Ahmet Furkan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'da parkta bir gencin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın 18'er yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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