Son dakika haber | Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir - Son Dakika

Son dakika haber | Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir

31.10.2020 12:58
Son dakika haber | Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir, System.String[]

Son dakika habere göre KAYSERİ'de karantina kuralını ihlal eden Ç.Ö. hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açılmasını değerlendiren avukat Şerif Sümer Erol, "Virüs taşıdığını bildiği halde bile bile bunun bulaşması için çaba sarf eden insanlara da 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılabilir" dedi.

KAYSERİ'de karantina kuralını ihlal eden Ç.Ö. hakkında 1 yıl hapis istemiyle dava açılmasını değerlendiren avukat Şerif Sümer Erol, "Virüs taşıdığını bildiği halde bile bile bunun bulaşması için çaba sarf eden insanlara da 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açılabilir" dedi.

Ç.Ö., geçen 26 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alındı. Ç.Ö., karantinanın 8'inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle seyir halindeyken, polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında iddianame düzenlenerek, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ç.Ö'nün iddianamede yer alan ifadesinde, "Sağlık personeline sordum, 'köye gidebilir miyim?' dedim. Onlar da gidebileceğimi belirttiler. 2 hafta sonra düğünüm olacağı için köye eşya götürmem gerekiyordu. Kayseri'den bu yüzden yola çıktım. Ardından da eşyalarımı alıp, tekrar Kayseri'ye gelecektim" dediği öğrenildi. Ç.Ö., Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AVUKAT: VİCADNİ VE YASAL SORUMLULUK VAR50 yıldır ceza hukuku alanında çalışan avukat Şerif Sümer Erol, TCK'nın 195'inci maddesinin salgın döneminde uygulanan bir madde olduğunu belirterek, "2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ceza miktarını tayin etme yetkisi hakimin takdirindedir. Alt sınırdan ya da üst sınırdan ceza verebilir. Hapis cezasını ertelemeyebilir. Ceza kanununun uygulanmasından ziyade vicdani sorumluluğun uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Toplum sağlığı için en önemli husus vicdani sorumluluktur. Vatandaşlar, 'Hakim, nasıl olsa 2 yılın altında olduğu için hapis cezalarını para cezasına çevirir' rehavetinde olmasın. Çünkü bu basit bir suç değildir, herkesi tehlikeye sokan bir davranış. Büyük felaketlere sebep olduğu için hakimin takdiri para cezasından yana da olmayabilir" ifadelerini kullandı.'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SAYILABİLİR'

Karantina ihlallerinin çok daha ağır sonuçları da olabileceğine de dikkat çeken Şerif Sümer Erol, "Virüs taşıdığını bildiği halde bunu bile bile başka insanlara da bulaşması için dışarıya çıkan ve virüsün bulaşması için çaba sarf eden insanlara da 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan da dava açılabilir. Virüsün bulaşması için çaba sarf eden insanların öldürmeye teşebbüsten sorumlu tutulması lazım. TCK'nın 21'inci maddesinin 2'nci bendinde geçen 'olası kast' unsurunun da unutulması gerekir. Kendi hastalığını bildiği halde başka insanlara bulaştıracağını öngörmesine rağmen, vatandaşlara bulaştırdığı tespit edilen ve onların sağlığını tehlikeye atan kişiye gereken önlemini almayarak, insanların ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 'olası kast' ile dava açılabilir. Bunun cezası da 20 yıldır" ifadesini kullandı.


Son dakika haber | Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir
Son dakika haber | Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir

Zahit Şeyhanoğulları, Karantina, Kayseri, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir - Son Dakika


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