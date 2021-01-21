KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor - Son Dakika

KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor

21.01.2021 11:21

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerden köylerine gelen gençler, burada çevre temizliği ve sokak hayvanlarının bakımını yaparak farkındalık oluşturuyor.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerden köylerine gelen gençler, burada çevre temizliği ve sokak hayvanlarının bakımını yaparak farkındalık oluşturuyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde kışı geçirenlerin sayısı salgınla birlikte arttı.

Uzaktan eğitimlerine devam eden çocuklar ve gençler de aileleriyle kışın köyde kalmaya başladı.

Köyde boş durmayan ve kendilerine "gönüllü ekip" ismini veren 20 genç ve çocuk, her gün sokaklardaki köpek ve kedilerin karnını doyurduktan sonra tedaviye ihtiyacı olan hayvanları veteriner hekime götürüyor, daha sonra sokakları, mezarlığı ve Karadeniz kenarındaki köylerinin sahilini temizliyor.

Gönüllü ekibi kuran yüksek lisans öğrencisi Naime Yemsel, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Uzaktan eğitim dolayısıyla 4 aydır köyünde bulunduğunu anlatan Yemsel, "Evde baktığım bir köpeğim var. Günlük yürüyüşe çıkardığımda köyümüzde çok fazla sahipsiz köpek olduğunu fark ettim. Bu köpek ve kedilerin bir bölümünün bakımsız ve aç olduğunu gördüm. Önce bunlara bakmaya başladım." dedi.

Köyde yaşayan gençlerdeki duyarlılığı fark ettiğini belirten Yemsel, "Daha sonra köyde yaşayan ve salgın döneminde köye gelen gençlerle bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Kendimize 'Gönüllü Ekip' dedik. Bu ekiple birlikte köyümüzün farklı bölgelerindeki sokak hayvanlarını beslemeye başladık." diye konuştu.

Yemsel, ekibin hızla genişlediğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Başta 3-5 kişiyken şimdi 15-20 kişiye ulaştık. Köyümüzdeki öğretmenlerimiz de destek veriyor. Köy halkımızdan destek verenler oluyor. Her gün sokak hayvanlarının beslenmesini, belirli periyotlarda da çevre temizliği yapıyoruz. Bu anlamda bize destek verenlere teşekkür ediyoruz."

"Sosyal medya üzerinden bize destek verenler de oluyor"

Gençlerden Tolga İm ise üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, "İstanbul'da yaşıyordum. Pandemiden sonra memleketimize geri döndük. Burada yemek bulamayan, hasta olan sokak hayvanlarına üzülüyordum. Naime abla öncülüğünde bir grup kurduk. Sosyal medya üzerinden hesap açtık. Buradan bize destek verenler, katılanlar oluyor." ifadesinde bulundu.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Emirhan Yemsel (10) ise köyde yaşadığını söyleyerek, "Ablalarım sokak hayvanlarına bakıp çevreyi temizliyordu. Ben de onlara katıldım. Birlikte yerlerdeki çöpleri alıyoruz, sahili temizliyoruz." dedi.

Yemsel, köyleri için bir şeyler yapmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

İstanbul'da 3. sınıf öğrencisi olan Alpay Ramazan Örs (8) da salgın nedeni ile ailesiyle köylerine geldiklerini belirterek, ağabey ve ablaları ile her gün dışarı çıkıp sokak hayvanlarını beslediklerini, çevreyi temizlediklerini anlattı.

Diğer köylere de çağrı

Samsun'da mimarlık okuyan Ceyda Yemsel de sayılarının arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle dersler uzaktan olduğu için köyde kalıyorum. Naime ablayla birlikte gönüllü ekibin ilk üyelerindenim. Sokakta çok fazla aç sokak hayvanı vardı. Aç oldukları için karınlarını çöplerden doyuruyorlardı. Bu yüzden çöpler çevreye dağılıyordu. Çok fazla çevre kirliliği oluyordu. Hayvanları beslerken çevre temizliği yapmaya karar verdik. Sahili, seyir tepesini, mezarlığı temizledik. Grubumuz günden güne büyüdü."

Cide ve köylerinde bu konuda tatlı bir rekabetin olmasını istediklerini vurgulayan Yemsel, "Gönüllü ekip olarak tüm Cide ve köylerine meydan okuyoruz. Herkes sokaktaki hayvan ve çevresine duyarlı olsun, bizim gibi temizlesin istiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Selami Gülnar, gençleri kutlayarak, "Gençler güzel bir grup oluşturmuş. Zaman zaman onlarla birlikte ben de çevre temizliği çalışmasına katılıyorum. Gençler çevreyi candan gönülden temizliyorlar." diye konuştu.

KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor
KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor
KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor
KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor

Veteriner, Kastamonu, İstanbul, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor - Son Dakika


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