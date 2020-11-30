Son dakika haber! "Kovid-19 olacağım endişesiyle gereksiz ilaç kullanıp ağzınızın içindeki bariyeri bozmayın" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber! "Kovid-19 olacağım endişesiyle gereksiz ilaç kullanıp ağzınızın içindeki bariyeri bozmayın" uyarısı

30.11.2020 11:01
Son dakika haber!

Son dakika haberler... Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olacağı korkusuyla gereksiz ilaç kullandığını belirterek, bunun yol açtığı tehlikelere dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olacağı korkusuyla gereksiz ilaç kullandığını belirterek, bunun yol açtığı tehlikelere dikkat çekti.

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele edildiği için insanların gelişmeleri merakla takip ettiğini, korktuğunu dile getirdi.

Doktor gözetimi olmaksızın çözüm arayışlarının yanlışlığına değinen Usta, "Koronovirüs korkusuyla en hafif boğaz ağrısında hemen spreyler, baş ağrısında ağrı kesici ilaçlar, gereksiz takviyeler hatta kimyasallar kullanılabiliyor. Gereksiz ilaç kullanmak vücudumuza ekstra zarar vermeye başladı, ileride çeşitli alerjilere neden olacak." diye konuştu.

Kimyasal dezenfektanların da kullanılmaması gerektiğine işaret eden Usta, alınan hijyen ürünlerinin içeriğine bakılmasını, biyolojik olanların tercih edilmesini önerdi.

Kovid-19 ilaçlarını kullanmaktan çekinenler, öncesinde gereksiz ilaç kullanabiliyor

Usta, ilaçların doktor önerisiyle kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kovid-19'a yakalanmış bazı kişiler, bunun ilacını kullanmaktan çekiniyor ama koronavirüs korkusuyla gereksiz bir sürü kimyasalı, daha zararlı maddeleri alabiliyor. Eskiden sağlık sektöründe konuşurken çok dikkat edilirdi. Ancak son yıllarda 'Soğan sarımsakla tedavi olabilirsiniz' yönünde açıklamalarla hezeyan tıp (Kanıt olmadan bilimselmiş gibi ortaya veri konulması) yaratılarak, doğruymuş gibi göstermeye çalıştılar. Böyle olunca insanların kafası karıştı."

"Hiçbir sprey koronavirüsü öldürmez"

İnsanların kendini salgından korumak için farklı tepkiler verebildiğini kaydeden Usta, "Hiçbir boğaz spreyi ya da ağız gargarası Kovid-19'u öldürmez, tedavi etmez, sizi de bu salgından korumaz. Doktor gözetiminde doğru ürünler kullanmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Usta, içinde ne olduğu bilinen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii ki pastil kullanabilirsiniz ama vücudumuza zarar vermeyeceği kanıtlanmış ilaç olanı tercih edin. Ağzımız vücudumuzun, akciğerlerimizin kapısıdır. Savunma yerimiz ağzımızdır. Eğer siz gereksiz spreylerle kimyasallarla ağız kısmındaki girişi bozarsanız asıl o zaman virüsle karşı karşıya kalırsınız. Lütfen fizyolojinize karışmayın. Orası da antikor üretiyor. Mukus dediğimiz maddenin içinde savunma hücrelerimiz var. Ağzımızın içinde de virüsle savaşan antikorlarımız var. Eğer siz gereksiz ilaç kullanır, kimyasallarla alkol de dahil ağzınızın içindeki bariyeri bozarsanız daha fazla koronavirüsle karşı kaşıya kalırsınız. O yüzden ağzınızın, akciğerlerinizin biyolojisine karışmayın."

Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, İlaç, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! 'Kovid-19 olacağım endişesiyle gereksiz ilaç kullanıp ağzınızın içindeki bariyeri bozmayın' uyarısı - Son Dakika


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