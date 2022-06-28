Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir"

28.06.2022 16:37
Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir"

Son dakika haber: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, milliyetçilerin ve askerlerin silah bırakması durumunda Ukrayna'daki savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, milliyetçilerin ve askerlerin silah bırakması durumunda Ukrayna'daki savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, "Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu'nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıdır" diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Peskov, "Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise "Hayır" şeklinde yanıtladı.

(Erhan Altıparmak - İHA)

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir' Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir' Son dakika dünya: Zelenski'den Belaruslulara: Savaşın içine çekiliyorsunuz Son dakika dünya: Zelenski'den Belaruslulara: Savaşın içine çekiliyorsunuz
Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:46:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement