Ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 küçükbaş hayvanın telef olduğu yangında samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kozcağız köyünde Halil Çetin'e ait samanlıkta sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki ahıra sıçradı.
Ahırdaki 5 büyükbaş hayvan alevlerin arasından kurtarılırken, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Domaniç Orman İşletme arasözleri, Tunçbilek Garp Linyitleri İtfaiyesi ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 500 saman balyası zarar gördü, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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