Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında ise 15 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 50 bin gümrük kaçağı sigara, 10 litre kaçak alkol, Roma dönemine ait 5 sikke ve define aramak için kullanılan 3 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.