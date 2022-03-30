Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

30.03.2022 19:26
Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında ise 15 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 50 bin gümrük kaçağı sigara, 10 litre kaçak alkol, Roma dönemine ait 5 sikke ve define aramak için kullanılan 3 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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