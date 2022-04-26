Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan, nükleer silah programını hızlandırma sözü - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin nükleer cephaneliğini en hızlı şekilde güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, diğer ülkelerin istenmeyen koşullar dayatması halinde nükleer silaha başvuracaklarının sinyalini verdi.

Kuzey Kore'nin devlet kontrolündeki resmi haber kurumu Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin 90. kuruluş yıldönümünün dün düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandığını açıkladı. KCNA tarafından bugün yayınlanan haberde, törende Pyongyang'ın sahip olduğu en büyük kıtalararası balistik füze olan Hwasong-17'nin de sergilendiği belirtilirken, lider Kim Jong-un'un da kutlamalara bizzat katıldığı vurgulandı. "Ülkemizin nükleer yeteneklerini en hızlı şekilde güçlendirmek ve geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz" diyen Kim Jong-un'un, "Nükleer gücümüz sorumluğunu ve benzersiz caydırıcılık görevini yerine getirmeye her zaman hazır olmalıdır" sözlerine yer verildi. Haberde ayrıca Kim'in, "Kuzey Kore'nin nükleer gücünün temel görevinin savaşı caydırmak olduğunu, ancak diğer ülkelerin istenmeyen koşullar dayatması halinde tek kullanım amacının bu olmayabileceğini" söylediği belirtildi.

Özel günlerde askeri geçit törenleri düzenleyen ve son teknoloji savaş sistemlerini uluslararası kamuoyuna gösteren Pyongyang'ın dünkü etkinliğinin fotoğrafları devlet medyası tarafından yayınlanmazken, kıtalararası balistik füze dışındaki silahların da dünkü törende sergilendiği tahmin ediliyor.

BİR AYDA İKİ SİMGESEL GÜN

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un 15 Nisan'daki 110. doğum günü nedeniyle Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatabileceği ya da ülkenin 7. nükleer testini gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansımıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Kuzey Kore'nin 16 Nisan'da iki füze ateşlediğini açıklamıştı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 kilometre yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edilmişti. Pyongyang'ın beklendiği gibi bir nükleer deneme ya da kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirmemesi sürpriz olarak karşılanırken, muhtemel bir provokatif adımın silahlı kuvvetlerin kuruluş yıldönümü olan 25 Nisan'da atılabileceği beklentisi hakim olmuştu.

(Burak Ersoy - İHA)