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Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü

09.09.2021 01:23
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın meydana geldiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir." denildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü
Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, Makedonya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği merkezdeki yangında 10 kişi öldü - Son Dakika
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