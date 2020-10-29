Macron: "Ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı" - Son Dakika

Macron: "Ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı"

29.10.2020 18:32
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 kişinin ölümüne neden olan Nice kentindeki bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 kişinin ölümüne neden olan Nice kentindeki bıçaklı saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini duyurdu.

Fransa'da sabah saatlerinde Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Macron olay yerinden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz, özgürlük anlayışımız ve ülkemizdeki inanç özgürlüğümüz yüzünden saldırıya uğradık. Asla teslim olmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa bir kez daha terör saldırısıyla vuruldu. Terör bu şehrin sakinlerini üçüncü kez vurdu. Hissettiğiniz şoku biliyorum" ifadelerini kullanarak, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında görev alan asker sayısının 3 binden 7 bine yükseltildiğini açıkladı. Macron, "Başta kiliseler olmak üzere tüm ibadethaneleri koruyacak konuma geleceğiz" dedi.

Açıklamasında birlik mesajı veren Macron, "Fransa'da tek bir topluluk var, oda Ulusal topluluktur. İnançları ve dinleri ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza bu zamanlarda birleşmemiz ve bölünmememiz gerektiğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Jean Castex Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadele eylem planını "acil saldırı" seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

-İHA-

Macron: Ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Asker, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Macron: 'Ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı' - Son Dakika


Son Dakika

Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma         
17:49
Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı         
17:19
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
16:02
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi         
12:54
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 18:49:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron: "Ülkede görev alan asker sayısı 3 binden 7 bine çıkarıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei