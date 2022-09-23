Pençe- Kilit Operasyonunun sürdürüldüğü Irak 'ın kuzeyinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erkuş'un acı haberi, Sancaktar Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Niyazi ile annesi Suna Erkuş'un evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 3 aylık nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Serkan Erkuş'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Malatya, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Malatya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

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