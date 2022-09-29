Son dakika haber! MARKETTEKİ MEŞRUBAT HIRSIZLIĞI KAMERADA

MALATYA'da, iki şüpheli bir marketin önünde bulunan dolaptan 2 meşrubat çaldı. 50 saniyede gerçekleşen hırsızlık, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 24 Eylül'de Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde iki kişi Engin Yılmaz'a (40) ait marketin önüne geldi. Yılmaz'ın market içinde müşterileri ile ilgilenmesini fırsat bilen iki şüpheli, dışarıda bulunan meşrubat dolabını açarak içerisinden içecekleri çalarak kaçtı. Çevredekilerin uyarmasının ardından güvenlik kamerasını incelediğinde 50 saniyede gerçekleşen hırsızlığı fark eden Yılmaz, durumu polise bildirdi. Engin Yılmaz, meşrubat hırsızlığına şaşırdığını belirterek, "Bu iki kişi bizim müşterilerimiz ile ilgilenmemiz fırsatından faydalanarak hırsızlık yapıyor. Dışarıdan karşıda esnaf bir arkadaş var, o görmüş, o geldi söyledi. Daha sonra bizde kameradan bakınca hırsızlık olayına bizde şahit olduk. Çaldıkları büyük bir şey değil ama suç işledikleri için polisin bu kişileri yakalanmalarını istiyoruz" dedi.