Sel felaketlerinin yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve DSİ'den halkın daha fazla mağdur olmaması için üzerlerine düşen görevi yapmalarını istedi.

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Oktay, ilçede 29 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaşanan orman yangınlarında 13 bin 650 hektar alanın kül olduğunu anımsatarak, İçmeler, Osmaniye, Bayır mahallelerinde ağaçların yanmasının sel riskini de beraberinde getirdiğine değindi.

Marmaris'te yağış mevsiminin başlamasıyla riskin gerçeğe dönüşüp sel yaşandığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Mevsim normallerinin üstünde meydana gelen yağışın etkisiyle ilk olarak 4 Aralık'ta Marmaris'te sel felaketi yaşandı. Özellikle İçmeler'de büyük zarara neden olan selin ardından Marmaris Belediyesi, çeşitli önlemler alsa da son olarak 22 Şubat'ta meydana gelen yağmur yine İçmeler ve çevresinde sıkıntılara neden oldu. Yangının ardından yağmur suyunu tutacak ağaç olmadığı için bir sel felaketinin de yaşanması kaçınılmaz oldu."

Önlem alması gereken kurumlara bir kez daha çağrıda bulunan Oktay, "Yangının hemen ardından tespitler yaptık. Sorunlu noktaların belirlendiği ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bir rapor hazırladık. Bu raporu yetkili kurumlara verdik. Bu söyleyeceklerim siyasi olarak bir tarafa çekilmesin. Bizler tespit yapıp raporlar verdiğimiz halde MUSKİ, DSİ ve diğer kurumların yapması gerekenleri maalesef ki yapmaması nedeniyle bu olumsuzluklara maruz kalıyoruz. Çağrımı yinelemek istiyorum. İlgili kurumlar Marmaris halkının daha fazla mağdur olmaması için derhal üzerlerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Marmaris Belediyesi olarak ellerinden geldiğince üzerilerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Kendi yetki ve sorumluluğumuzun olmadığı yerlerde dahi vatandaşımızın mağdur olmaması için gerekeni yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak esas yetkili kurumların artık çalışma yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.