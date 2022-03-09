Son dakika haber! MELBOURNE - Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk, "barış yürüyüşü" başlattı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yaklaşık 3 yıl önce camilere düzenlenen terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu, teröristin kiraladığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentine uzanan 360 kilometrelik yolu aşmak için "barış yürüyüşü" başlattı.

Yaklaşık 13 yıldır Yeni Zelanda'da yaşayan 47 yaşındaki 2 çocuk babası Temel Ataçocuğu, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin ise yaralandığı Christchurch'deki Linwood ve Nur camilerine düzenlenen silahlı terör saldırasından 9 kurşun yarasıyla kurtuldu.

Kurşunlara hedef olmasına ve kaldırıldığı hastanede çok sayıda ameliyat geçirmesine rağmen hayatta kalmasının kendisine önemli bir misyon yüklediğini düşünen Ataçocuğu, teröristin yaşadığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentine yaptığı nefret yolculuğuna karşılık aynı mesafeyi katetmek için "barış yürüyüşü" başlattı.

Toplam 360 kilometrelik yolu ayaklarındaki 5, kolundaki 3 ve ağzındaki bir kurşun iziyle yürümek için Dunedin'den 1 Mart'ta yola çıkan Ataçocuğu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ataçocuğu, terör saldırısı sonrasındaki 3 yılın kendisi için "zahmetli ve acılarla dolu" geçtiğini belirterek, "barış yürüyüşü"nü başlatma nedenini, "Geçen sene, saldırının ikinci yılında Christchurch kentindeki anma töreninde gençlerin yaptığı performanslardan sonra benim de bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Tabii ben de bir babayım ve iki tane oğlum var.'" sözleriyle anlattı.

"Barışa katkı yapmak amacıyla etkinliklere devam edeceğim"

Teröristin Dunedin kentinden Christchurch kentine nefret yolculuğu yapmasına karşılık kendisinin bu mesafeyi "barış yürüyüşü" olarak tamamlamayı seçtiğini anlatan terör gazisi, "Terörist, Avustralya'dan geldiğinde Dunedin kendine yerleşti. Orada kiraladığı evde bu katliamı tasarladı, planladı ve yolculuğunu Dunedin şehrinden Christchurch'deki Nur ve Linwood İslam Merkezine 'nefretini kusmak' üzere yaptı. Yürüyüş, bu yüzden Dunedin'den başladı." dedi.

Vücudundaki kurşun yaralarının verdiği zorluklara rağmen yürüyüşe başladığından bu yana yaklaşık 160 kilometreyi yürümeyi başardığını belirten Ataçocuğu, şunları kaydetti:

"Sadece ayaklarımdan 5 kurşunla yaralandım, birer mermi de dizlerimde olduğu için beni bayağı etkiliyor. Aynı zamanda günde yaklaşık 30 kilometre yol katettiğim için tabii ister istemez topuklarım ve ayak parmaklarım su topluyor. Bu da beni çok etkiliyor. Asfalt kenarları meyilli olduğu için bir tarafa ya da öbür tarafa çok yük biniyor. O yüzden ağrı hissediyorum akşam olduğu zaman kendimi yatağa zor atıyorum diyebilirim."

Ataçocuğu, yürüyüş esnasında geçtiği yerleşim yerlerindeki Yeni Zelandalılardan yoğun destek gördüğünü ifade ederek, "Hatta yaş gününü kutlayan 90 yaşındaki bir kadın yoldan geçiyormuşum beni görmüş, pastasından birkaç dilim gönderdi yiyip enerji toplayıp yürümeme devam edebilmem için. Bu beni çok mutlu etti, Yeni Zelandalılar aslında çok arkadaş canlısı ve yardımlaşmayı da seviyorlar." diye konuştu.

Barışa katkı yapmak amacıyla etkinliklere devam edeceğini vurgulayan Ataçocuğu, "Bu yürüyüşüm tabii ki bir başlangıç, dünya barışına küçük de olsa bir katkıda bulunabilirsem, geleceğimiz adına bunu yaptığım için çok mutlu olacağım. Atatürk'ün de söylediği gibi 'yurtta sulh cihanda sulh'. Herkes barış ve sevgiyle kalsın." ifadelerini kullandı.

Olay

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen terör saldırısında, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş'ın bulunduğu 49 kişi de yaralanmıştı.