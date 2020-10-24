Son dakika haber! Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin 16-23 Ekim'de yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 107 kişi gözaltına alındı.
İlçede genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 16-23 Ekim'de, 12 bin 221 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı.
Denetimlerde 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 92 tabanca fişeği, çalıntı bisiklet, çalıntı elektrikli bisiklet, 2 çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu, 1114 uyuşturucu hap, 1155 paket kaçak sigara, 13 kaçak cep telefonu, 75 bin makaron ele geçirildi.
Uygulamalarda 14 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi, 56 araca 28 bin 333 lira ceza yazıldı.
- Kaynak: AA
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