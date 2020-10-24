Son dakika haber! Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı - Son Dakika

Denetimlerde 2 tabanca, av tüfeği, 2 şarjör, 92 tabanca fişeği, çalıntı bisiklet, çalıntı elektrikli bisiklet, 2 çalıntı motosiklet ile bir miktar uyuşturucu, 1114 uyuşturucu hap, 1155 paket kaçak sigara, 13 kaçak cep telefonu, 75 bin makaron ele geçirildi.

İlçede genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 16-23 Ekim'de, 12 bin 221 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı.

Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasına sert tepki: Usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranış

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek