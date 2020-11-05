Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu - Son Dakika

Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu.

Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu. İlçede dün öğle saatlerinde kaybolan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Doğancı Mahallesi'ndeki bir bahçede bulundu. Mut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Paylı, ailesine teslim edildi. Kültür Mahallesi'nde dün annesi Havva Paylı'ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mevlüt Paylı'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatılmıştı.

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