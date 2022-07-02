Adreslerde, bir kilogram esrar, 7 kök Hint keneviri, 115 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu, iki hassas terazi ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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