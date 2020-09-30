Son dakika haber! Mersin İŞKUR İş Kulübünden iş hayatına hazırlık eğitimi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda Mersin İŞKUR İş Kulübü, Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde yürütülen ve küresel salgın nedeni ile alınan önlemler kapsamında düzenlenen İş Kulübü eğitimleri, yeni dönemde uzaktan eğitim olanakları ile devam ediyor.

Mersin İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, iş yaşamına hazırlanan üniversite öğrencisi veya üniversiteden yeni mezun gençlerin, iş arama sürecinde ihtiyaç duyacakları özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uygulamalı eğitimler almaları amacıyla çalışmalarını sürdüren İş Kulüpleri, katılımcı adaylarının talepleri ile eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından online olarak üniversite öğrencilerine, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri konularında İş Kulübü Lideri Ahmet Turna tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler veriliyor.

Öte yandan, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu üyesi bir firmanın insan kaynakları yetkilisi Revşen Öz tarafından öğrencilerin bir iş yerinde yapılan mülakatı deneyimlemeleri ve iş hayatına bir adım önde başlamaları amacıyla mülakat canlandırmaları yapıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere e-sertifika verildi. - MERSİN