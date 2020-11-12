Son dakika haber... Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son dakika haber... Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi

12.11.2020 11:23
Son dakika haber... Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi, System.String[]

Son dakika haberler: Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan, metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı terörist Mahmut Topkaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan, metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı terörist Mahmut Topkaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Topkaya hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.
Lice ilçesinin Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim'de, "Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu" kapsamında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan iddianamede, bölgedeki aramalarda toprağa gömülü bulunan dijital materyallerde şüphelinin bilgileri ve fotoğraflarının yer aldığı belirtildi.
İddianamede, söz konusu dokümanlarda, Topkaya'nın PKK'ya katılım tarihi, örgütte kullandığı, kod adı ve örgüt tarafından kendisine verilen eğitimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

Topkaya'nın üzerinde terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen kıyafetle çekilen fotoğrafın bulunduğu ifade edilen iddianamede, söz konusu fotoğraflarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen Topkaya'nın, kendisine gösterilen dokümanlardaki bilgilerin ve terör örgütü PKK/KCK'ya katılım yaptığının doğru olduğunu aktardığı belirtildi.

İddianamenin, değerlendirme ve sonuç kısmında şunlar kaydedildi:
"Şüphelinin alınan ifadesinde örgüte katılım yaptığını, ideolojik eğitim aldığını, örgüt tarafından şehir çalışmalarında görevlendirildiğini, ele geçirilen dijital verilerdeki örgütsel fotoğrafların kendisine ait olduğunu beyan ettiği, ikrarı ile de sabittir. Topkaya'nın terör örgütü PKK'da askeri ve ideolojik eğitimler aldığı, sicil bilgisi alarak örgüt mensubu olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt tarafından şehir çalışmalarında ve eylemci olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin, örgütle organik bağ kurduğu, bu bağlamda PKK üyesi olduğu, örgütün çağrılarına uyarak, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlere katıldığı tespit edilmiştir."

İstenilen ceza
İddianamede, tutuklu sanık Mahmut Topkaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi isteniyor.
PKK'nın dağ kadrosunda yer alıp metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen ve jandarmanın operasyonuyla 16 Ekim'de Diyarbakır ve İstanbul'da yakalanan, aralarında Mahmut Topkaya'nın da bulunduğu 4 PKK'lı terörist, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Diyarbakır, Saldırı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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